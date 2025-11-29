»ÒÏ¢¤ìUSJ¤ò¹¶Î¬¡ªÂÔ¤Á»þ´Ö¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ã¤Æ¡©Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤â²òÀâ
¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢USJ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¡£¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¥¨¥ê¥¢
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¨¥ë¥â¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤¬½»¤à³¹¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï30°Ê¾å¤â¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ï3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¹½À®
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡ª
¡ü1¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²°Æâ»ÜÀß¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¡ü2¡§¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ù¥Ë¥å¡¼
½÷¤Î»Ò¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ü¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡ü3¡§¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É
¥¨¥ë¥â¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£3ºÐ»ù¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ë¤Ê¤éÉ¬¿Ü¡ª¡Ö¤è¤ä¤¯¤Î¤ê¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡©
¡Ö¤è¤ä¤¯¤Î¤ê¡×¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡¢ÌµÎÁ¤Î¥é¥¤¥ÉÍ¥ÀèÍøÍÑÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º®»¨¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¤«¤Ê¤êÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ô¡ÊeÀ°Íý·ô¡Ë¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï°Ê²¼5¤Ä¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÎÈ¯·ôµ¡¤Ë¤è¤ë¼èÆÀÊýË¡¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃí°Õ¡ª
¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼
¡¦¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¨¡¼¥¹¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
¡¦¥¨¥ë¥â¤Î¥´¡¼¥´¡¼¡¦¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É
¡¦¥â¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥×
¡¦¥¨¥ë¥â¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡¦¥Ð¥Ö¥ë
°Ê²¼¡¢Ãí°ÕÅÀ¤âÊ»¤»¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢¨ ÍøÍÑ»þ´ÖÂÓ¤¬¤¯¤ë¤Þ¤Ç¼¡¤ÎÍ½Ìó¤ÏÉÔ²Ä
¢¨ ´õË¾¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¥é¥¤¥É¤Ø¹Ô¤¡¢¡Ö¤è¤ä¤¯¤Î¤ê¡×ÀìÍÑ¥é¥¤¥ó¤ËÊÂ¤Ö
¢¨ ¥·¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥À¡¼¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¢¨ ÍøÍÑ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë18»þ¤Þ¤Ç¡£¤¿¤À¤·¡¢Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ÎÍ·¶ñ»ÜÀßÁ´¥¬¥¤¥É
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î11¤ÎÍ·¶ñ»ÜÀß¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
¡ü1¡§¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡¡ã¼¼Æâ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð12ºÐ°Ê²¼¡ä
Ì¡²è¡Ø¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬´ÆÆÄ¤Î²°Æâ±Ç²è»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿
¡¼¤Ç¤Î´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¡¢±Ç²è¤Î¸ú²Ì²»¤Å¤¯¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Î¿§ÅÉ¤ê¡¢¥ß¥Ë¥ß¥ËÌîµå¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ú¤·¤ß¤¬ËþºÜ¡ª
2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ø¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡ÙÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü2¡§¥¢¥Ó¡¼¤Î¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ä¥ê¡¼¡¡¡ã¥Õ¥ê¡¼Í·¶ñ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð6¡Á12ºÐ¡ä
ÂçÌÚ¤Î´´¤ÎÃæ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¡£ÈëÌ©´ðÃÏ¤ß¤¿¤¤¤ÊÆâÉô¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ë¤È¡¢¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç½çÈÖÂÔ¤Á¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¡£²°³°»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ü3¡§¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¡¡ã¥Õ¥ê¡¼Í·¶ñ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð3¡Á9ºÐ¡ä
ÃÏÌÌ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¾®¤µ¤ÊÊ®¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¿å¤¬¿á¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÊÉÌÌ¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¿å¤¬Î®¤ìÍî¤Á¤ë²°³°¤ÎÄí¤Ç¤¹¡£
¡¡²Æ¾ì¤ÏÃåÂØ¤¨¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¿å¤È¤¿¤ï¤à¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü4¡§¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥é¥¤¥É¡¡¡ã¥Õ¥ê¡¼Í·¶ñ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð3¡Á9ºÐ¡ä
µðÂç¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¸ý¤«¤é¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Î¤Ó¤ëÀå¤Î¤¹¤Ù¤êÂæ¤Ç¤¹¡£
²°³°»ÜÀß¤Î¤¿¤á¡¢Å·¸õ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ü5¡§¥¢¡¼¥Ë¡¼¤Î¥é¥Ð¡¼¥À¥Ã¥¡¼¡¦¥ì¡¼¥¹¡¡¡ã¥Õ¥ê¡¼Í·¶ñ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð3¡Á6ºÐ¡ä
¾®¤µ¤ÊÂì¤Î¤¢¤ëÀî¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò±Ë¤¬¤»¤ÆÍ·¤Ö²°³°»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥Ö¤ÎÂ¿¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯±Ë¤¬¤»¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤«¤»¤è¤¦¡ª¡Ê¢¨2025Ç¯11·î¸½ºßµÙ»ßÃæ¡Ë
¡ü6¡§¥Ð¡¼¥È¤È¥¢¡¼¥Ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥¶¡¦¥·¡¼¡¡¡ã¥Õ¥ê¡¼Í·¶ñ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð3¡Á6ºÐ¡ä
¤¹¤Ù¤êÂæ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Î³¤¤ØÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¡ª¡¡¿å¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Ù¤êÂæ¤ËÂÔ¤ÁÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü7¡§¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¡ã¥Õ¥ê¡¼Í·¶ñ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð3¡Á9ºÐ¡ä
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÂç¤¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²°Æâ»ÜÀß¡£¤È¤Æ¤â·Ú¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ°¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü8¡§¥Ó¥Ã¥°¥Ð¡¼¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Í¥¹¥È¡¡¡ã¥Õ¥ê¡¼Í·¶ñ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð5¡Á12ºÐ¡ä
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¡¼¥É¤ÎÁã¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¡£
Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¤êÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãµ¸¡µ¤Ê¬¤ÇÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü9¡§¥â¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¡¡ã¥·¥ç¡¼¡¦¿ä¾©Ç¯Îð12ºÐ°Ê²¼¡ä
¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊDJ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ã¥Ô¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ì¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¡£³«»Ï»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥·¥ç¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²°Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü10¡§¥¢¥Ó¡¼¤Î¥Þ¥¸¥«¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¡¡ã¥Õ¥ê¡¼Í·¶ñ¡¦¿ä¾©Ç¯Îð3¡Á6ºÐ¡ä
²°Æâ¤Ë¤¢¤ë¹¾ì¤ÏÀ±·Á¤Î¸÷¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÀ±¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÉ÷Á¥¤òÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¤É¤ì¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ü11¡§¥Ð¡¼¥È¡õ¥¢¡¼¥Ë¡¼¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¡¡ã¥²¡¼¥à¡ÊÍÎÁ¡Ë¡¦¿ä¾©Ç¯Îð¤Ï¤È¤¯¤Ë¤Ê¤·¡ä
¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤í¤¬¤·¤Æ½Ä²£¼Ð¤á¤ËÎó¤¬ºî¤ì¤¿¤é·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥Ó¥ó¥´¡¦¥Ó¥ó¥´¡×¤Ï¡¢1²ó8µå¤Ç1500±ß¡£»²²Ã¾Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËUSJ¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë
¤¤¤ÄË¬¤ì¤Æ¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ëUSJ¡£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï°Ê¾å¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Ï¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£