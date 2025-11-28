¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÆüËÜº²¤¬¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Î¾¡°ø¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ËÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦ÀÐ°æ°ìµ×¡Ê52¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¡Ê54¡Ë¤¬22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä¡Ê53¡Ë´ÆÆÄ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖGood old buddy since 2002¡¡º£½µ¤Ï´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¥Çー¥Ö´ÆÆÄ¤ÈÌÚº´¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¡£ÌÚº´¤Ï¡Ö¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¡ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¶¦ÄÌ¤Î¥´ー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÍ§Ã£¤È¤¤¤¦¤è¤ê²ÈÂ²¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤«¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Dave¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï20Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â·òºß¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚº´¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤ÎÆüËÜº²¤¬¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Î¾¡°ø¤À¤è¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½ã¿è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹Í¥¾¡¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤È¡ÄÌÚº´¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¡Ö¤ï¤¡ー¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ï´ÓÏ½¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¥á¥ó¥Ðー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£