¡Ö3²¯±ß¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡×¤Î¾¾²¼Æà½ï¤È¡Ö6000±ß¡×¤ÎËÜÅÄÍã¡¡½÷Í¥¤Õ¤¿¤ê¤Î¡ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È
¡¡11·î¤ÎÅìµþ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁõ¤¤¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿½÷Í¥Æó¿Í¡£¤½¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¡Ö3²¯±ß¡×¤Î¾¾²¼Æà½ï¤È¡Ö6000±ß¡×¤ÎËÜÅÄÍã¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È
3²¯6000Ëü±ß
¡¡11·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î³¹¤ò¾È¤é¤¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¡£¤½¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¤«¤é¡Ö¤ª¤ª¡Á¡×¤È¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Î¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬1²¯8348Ëü±ß¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ï1²¯6500Ëü±ß¡¢»ØÎØ¤Ï1300Ëü±ßÄ¶¤Ç¡¢¤·¤á¤ÆÌó3²¯6000Ëü±ß¤À¡£
¡ÖÌòÊÁÅª¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¼çÌò¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿7·î´ü¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°Î¨¤â¾å¡¹¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÀä¹¥Ä´¤À¡£
¡ÖÁ´Éô¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌó6000±ß¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡¤½¤ÎÁ°Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHEIN¡Ê¥·¡¼¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¿·CM¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÅÄÍã¡Ê33¡Ë¡£Á´¿È¤òÆ±¼Ò¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ²ÚÎï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤«¤é·¤¤Þ¤Ç¡¢Á´Éô¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÌó6000±ß¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ã°ÂÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡£
¡Ö¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤¬»÷¹ç¤¦ËÜÅÄ¤Ï¹¹ð¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¡£Äã²Á³ÊÏ©Àþ¤ÎSHEIN¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¸µCM½÷²¦¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤À¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
