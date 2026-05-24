【モデルプレス＝2026/05/24】女優の沢尻エリカが、5月23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜日よる11時30分〜）に出演。最近ハマった“強烈な趣味”を明かした。【写真】沢尻エリカ「際どい」大人セクシー衣装姿◆沢尻エリカ、真冬の滝行にハマるこの日、脳科学者の中野信子氏は沢尻と神社に行く仲だと告白。中野氏は「私とエリカちゃんは実は神社巡りをする仲でして」と話し、なぜ神社巡りをす