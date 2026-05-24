俳優の小泉孝太郎が23日放送のフジテレビ系『指原千夏』に出演し、変化した結婚観や理想のパートナー像について語った。これまで1人で過ごす時間を大切にしてきたという小泉だが、弟・小泉進次郎氏の子どもとの交流を通じて、家族を持つことへの思いが強くなっていることを明かした。【写真】小泉孝太郎が“結婚相手に求める条件”として名前を挙げた人物番組では、MCの若槻千夏が、小泉と3年前に対談して以降、“勝手に”結婚