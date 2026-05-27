女優の山下リオ（33）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。渋谷でのまさかの出来事を告白した。自身のXで「渋谷でスカウトされました笑」とまさかの出来事を告白した。「新人女優として、デビューさせてもらえますかね？」とつづけた。ネットでは「ワロタw」「既にベテランの域では？笑」「新人にしては、演技うますぎやからダメ！」「普通にリオさんってわからなかったのかな？」「オーラが溢れ出てるからですね