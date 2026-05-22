俳優の戸田恵梨香が２２日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に初出演。６年前に亡くなった父を振り返った。戸田は真っ白なワンピース姿。髪の毛は後ろで一つにまとめて初の「徹子の部屋」出演に「徹子さんに会いたかった」と感激の面持ちで話した。家族の話になり、少林寺拳法の師範だった父を述懐。「人間を厳しくすることはなかったが、門限があったり、人が多い街にいったらダメ、お祭りはダメとか身の危険があるような所には