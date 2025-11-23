SixTONES¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ÇÇº¤à¡£¡Ö¡È°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡È°¦ºÚ¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡×
11·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¤ò·Þ¤¨¤¿90Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬SixTONES¤ÈÂçÁû¤®¤Ç³Ú¤·¤à¡£
¢£°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ö¡ÊSixTONES¤Ï¡Ë³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤«Éô³è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×
»ÒÌò»þÂå¤«¤éÆüËÜÃæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¹ñÌ±¤ÎÌ¼¡É°²ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¡È°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡È°¦ºÚ¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸Æ¤ÓÊý¤ÇÇº¤àSixTONES¡£°²ÅÄ¤¬¡Ö¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¸Æ¤ÓÊý¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«Í³¤Ë¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢°²ÅÄ¤âÂç¾Ð¤¤¡£
SixTONES¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤«Éô³è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹°²ÅÄ¤¬¡¢º£²ó¤Ï½÷»Ò¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢6¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¤ªº×¤êÁû¤®¡£¥µ¥¤¥º´¶¥²ー¥à¤ÈÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¤ÇÂç¹¥Êª¥°¥ë¥á¤Î¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¸åÇÚŽ¥Ãö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢°ø±ï¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¡×¤ËºÆÄ©Àï¡£Á°²ó»´ÇÔ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«!?
¢£°²ÅÄ°¦ºÚ¡ßSixTONES¤Î³Ø±à¥³¥ó¥È¤¬¼Â¸½
ºÇ½é¤Î¥²ー¥à¤ÏÈÖÁÈÌ¾Êª¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ì¤Ë¥³¥ì¤ÏÆþ¤ë¤Î¤«¡©¡¡Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÌÜÍø¤¥²ー¥à¡£ÌäÂê¤ÏÁ´Éô¤Ç5Ìä¡£Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤·1Ìä´Ö°ã¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¤´Ë«Èþ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ´ÌäÀµ²ò¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÏÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
½éÄ©Àï¤Î°²ÅÄ¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë´ñÎï¤ËµÍ¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¤¥º´¶ÂÐ·è¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¥²ー¥à¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë!?
1ÌäÌÜ¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¥«ー¥È¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÏÆþ¤ë¡©Æþ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡£Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ëµ¡Æâ¥«ー¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬CA¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡©¡×¤ÈSixTONES¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡£°²ÅÄ¤â¡ÖµÕ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢Â¨¶½µ¡Æâ¥³¥ó¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ëSixTONES¤Ë°²ÅÄ¤âÉé¤±¤¸¤È±þÀï¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤Î»Ø´øËÀ¤ä¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ºÌäÂê¤Ç¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¡ßSixTONES¤Î³Ø±à¥³¥ó¥È¤¬¼Â¸½¡£Å¾¹»À¸¡¦°¦ºÚ¤È°¥¬¥6¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÂçÁû¤®¡£ËÝÏ®¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Î¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ£¿¹¤â¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤éÀ¤³¦°ì¤ª¤â¤·¤ì¤§¤Ê¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£
´Î¿´¤ÎÍ½ÁÛÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄÁÈ vs µþËÜÁÈ¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÁè¤¤¤¬ËÖÈ¯¡£¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤«¡©¡¡¾×·âÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢°²ÅÄ¤âÂçÇ®¶¸¡£
¢£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¤Ç°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬Âç¶ìÀï¡ª
Ä¶¹âÂ®²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²ー¥à¡Ö²óÅ¾¥ì¥·ー¥Öµå»ù¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¡£ÌäÂê¤ÏÁ´2Ìä¡£²¿¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÁ´°÷Â·¤Ã¤ÆÏ¢Â³Àµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°²ÅÄ¤ÎÂç¹¥Êª¡¢¶Ë¾å¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥¹¥Ýー¥Ä·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆÉ¤à¤Î¤ÏÂ®¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÂ®ÆÉÎÏ¤òÉð´ï¤ËÄ©¤àºÍ½÷¡¦°²ÅÄ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥«¥ìー¿©¤Ù¤ë¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡Ä¡£
¡Ö²¿¤¢¤ì¡©¡×¡Ö¶ä¤ÎµåÂÎ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È1ÌäÌÜ¤«¤éÂç¶ìÀï¡£¤½¤ó¤Ê°²ÅÄ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢SixTONES¤¬¼¡¡¹¤ËÀµ²ò¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°²ÅÄ¤ÏÂçº®Íð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡©
¢£²£»³Íµ¡õÃö¼íÁóÌï¤¬¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¡×¤ËÄ©Àï
ÍÙ¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ëÇ¾¥È¥ì·Ï¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¡×¤Ë¡¢²£»³Íµ¤ÈÃö¼íÁóÌï¤¬»²Àï¡£
Á´°÷¤Ç¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¥â¥Î¤Î¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£¼«Ê¬¤Î¶»¸µ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¥ª¥ì¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥Ýー¥º¡£ÉÔÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÎÃ¯¤«¤Ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¤¬¡Ä¡£¤´Ë«Èþ¤Î¤¹¤¾Æ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3ÌäÏ¢Â³Àµ²ò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
Á°²ó¤ÎÄ©Àï¤ÇÀïÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿²£»³¤Ï¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸4ÈÖ¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤òÉÕ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¡Öº£²ó¤Î²¶¡¢¥Þ¥¸°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È±øÌ¾ÊÖ¾å¤òÀÀ¤¦¡£
°ìÊý¤ÎÃö¼í¤Ï¡ÖËÍ¡¢SixTONES¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÇ°´ê¤Î¡ØGO¥¹¥È¡Ù½é½Ð±é¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥²ー¥à¤ËÄ©¤à¤¬¡Ä¡£¤Þ¤¿¤â¤ä°ú¤Ã¤«¤±ÌäÂê¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢²£»³¤âÃö¼í¤â¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¥à¥º¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡£°ø±ï¤Î¾¾Â¼¤òºÆ¤ÓÅÜ¤é¤»¤ë»öÂÖ¤Ë!?¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸»²Àï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡©
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØGolden SixTONES¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
11/23¡ÊÆü¡Ë21:00～22:24
½Ð±é¡§SixTONES¡Ê¥¸¥§¥·ー¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã/¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë
¥²¥¹¥È¡§°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢Ãö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë
¿Ê¹Ô¡§Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë
