¥¹¥¿¡¼¥À¥à¾åÃ«º»Ìï¤¬¶ØÃÇ¤Î¶âÅª¹¶·â¤â¡¡°ÛÎã¤ÎÃË½÷ÂÐ·è¤Ï°ÆÁ·³ÃÄÆ±»Î¤¬Æþ¤êÍð¤ì¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö£Å£Ö£É£Ì¤Î¼ó¼è¤ë¤Þ¤ÇÆ¨¤¬¤µ¤Í¤¨¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿·ÆüËÜ¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¶Ë°¥ì¥¹¥é¡¼¡¦£Å£Ö£É£Ì¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¡Ö½ÍÀ¶¤ÎÌë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½÷»Ò¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î£²´§²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¡Ê£´£´¡Ë¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯Âç³èÌö¤Î°Ìò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï°ÛÎã¤ÎÃË½÷ÂÐ·è¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢¥Ò¡¼¥ëÆ±»Î¤È¤¢¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ÆÁ·³ÃÄÆ±»Î¤¬²ðÆþ¤¹¤ëÅ¥»Å¹ç¤ËÆÍÆþ¡£ºÇ¸å¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼ÉÔºß¤ÎÃæ¤ÇÎ¾·³¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢£¹Ê¬£µ£¶ÉÃ¡¢Ìµ¸ú»î¹ç¤ÎÉÔÆ©ÌÀ·èÃå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°Æü¤ËµÞ¤¤çÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤ÎÃË½÷ÂÐ·è¤Ï¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç»î¹ç½ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾åÃ«¤Ï½êÂ°¤¹¤ë°ÆÁ½¸ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÌÌ¡¹¤ò½¾¤¨¡¢Æþ¾ì¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë´ñ½±¹¶·â¤ÇÀèÀ©¡£·ã¤·¤¤Ä¥¤ê¼ê¹çÀï¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢¶ØÃÇ¤Î¶âÅª¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¹¶·â¤â·«¤ê½Ð¤·¡¢¾ì³°¤Ø¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¹¶·â¤Ê¤É¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼¡Âè¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ï¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¾åÃ«¤Î¹¶·â¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¸íÇú¤·¤ÆÉÔºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍµÆóÏº¤¬¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ä¡¼¥ë¡Ê¶§´ï¡Ë¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ø¥¤¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¡¢µÕ¤Ë¶§´ï¤òÍÑ¤¤¤ÆÁí¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤é¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È£Ï£Ô¡Ë¤ÎÌÌ¡¹¤âÅÐ¾ì¡£¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÛÄê¤¬²¼¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦£±²ó¡×¤ÎÀ¼¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤Î¼óÎÎ£Å£Ö£É£Ì¤¬¸½¤ì¡Ö½÷»Ò¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£½ÍÀ¶¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¡¢ÍµÆóÏº¤È¤ÎÆ±»ÎÆ¤¤Á¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¾åÃ«¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¤¦¡£ÃË¤â½÷¤â´Ø·¸¤Í¤¨¤«¤é¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÉé¤±¤ë¤«¤é¡Ê£È£Ï£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ËÍðÆþ¤µ¤»¤¿¤ó¤À¤í¡×¤È¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö£Å£Ö£É£Ì¡¢º£Æü¡Ê¼«¼ç¶½¹Ô¤Ë¡Ëº»ÌïÍÍ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤«¤ë¤è¤Ê¡©º»ÌïÍÍ¤¬¤ªÁ°¤Î¼ó¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ¨¤¬¤µ¤Í¤¨¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£