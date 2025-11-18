¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À¾Â¼¤¬½©¤ÎMVP¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¾Þ¡×¡¡ÃÓ»³´ÆÆÄ¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬°¦É²¡¦¾¾»³¤Ç¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢ÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤¬Ìî¼ê¤ÏÀ¾Â¼¡¢Åê¼ê¤Ï±üÀî¤Ë¥¥ã¥ó¥×MVP¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¾Þ¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤ÏµþÅÔ³°ÂçÀ¾¤ÇÄÌ»»54ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÈÆ±¤¸¹âÂ´¤Î±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÏÃÓ»³´ÆÆÄ¤¬ÆþÃÄ»þ¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö36¡×¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡Ö¡È¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¾Þ¡É¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬À¾Â¼¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï9·î30Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¥×¥í½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÈôÌö¤ò´ü¤¹Íèµ¨¤«¤éÆâÌî¤«¤é³°Ìî¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö³°Ìî¤Ë¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬ÂÇ¤ÄÊý¤Ç¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëÂ¼¾å¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö4Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤â»Ä¤»¤ÆÄ¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¾Â¼¡£´üÂÔ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¸õÊäÀ¸¤¬¡ÖÃÓ»³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë