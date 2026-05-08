昨年のダービー馬クロワデュノールの母、ライジングクロスが昨年１０月３０日に死んでいたことが分かった。ジャパン・スタッドブック・インターナショナルに５月８日までに掲載されており、２２歳だった。同馬は現役時代に２００６年の英Ｇ２・パークヒルＳを勝ち、引退後は日本で繁殖生活。１１番子になるクロワデュノールが子供としては初の重賞ウイナーとなり、先週の天皇賞・春などＧ１・４勝を挙げている。クロワの下に