ギネス世界記録が新たに四つ認定され、8個の最年少記録保持者となった車いすテニスの小田凱人＝東京都品川区車いすテニス男子シングルスのパリ・パラリンピック金メダリスト、小田凱人（東海理化）がギネス世界記録を新たに四つ認定され、8個の最年少記録保持者となった。20歳の誕生日を迎えた8日に発表され、小田は「最年少にこだわってやってきたことが形として残り、受け取れることは感慨深い」と共同通信の取材に喜びを語っ