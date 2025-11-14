この記事は2024年1月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

アウトドア向けブランド・SOTOの「マイクロトーチ ACTIVE」は、ストーブやランタンの着火、ロープの切断などアウトドアシーンから日常使いまで、幅広い用途で使用できるアイテム。

コスパ抜群なので、一つ持っておくと何かと役に立ちますよ。

多彩な用途で大活躍

ストーブやランタンの着火はもちろん、線香や花火の着火やロープを切断したい時なんかにも活躍してくれる「マイクロトーチ ACTIVE」。

しかも、1,300度の強力ターボ炎で耐風性もあるので、風の強い中でも扱いやすいんです。

炎の大きさは底部のガス調節つまみ回すことで調節できます。操作しやすいように大きめに作られているのもありがたい…！

充てん式なので、燃料を補充すれば繰り返し使用することができます。ライターガスやカセットガスからの充てんも可能なので経済的です。本体のガス注入口に容器（ボンベ）先端部をまっすぐに差し込めば数秒で簡単に充てんできます。

手のひらに収まるコンパクトサイズ

幅5cm×奥行1.9cm×高さ9cmのコンパクトボディなので、持ち運びにとても便利です。本体重量もたったの45gと軽量。

キャンプなどの時でもポケットに入れておけばすぐに使えますし、キーホルダー感覚でバッグに付けていても邪魔にならず失くす心配もなしです。

また、火口部がヨコ向き構造になっているので着火しやすく、安全面にも配慮されていてうれしいですよね。

細かいこだわりもたくさん

火口キャップが付いているので、チリ・ホコリの侵入を防ぎノズルを守ってくれます。

また、ガス残量確認窓を見れば残量が一目で分かるので、補充タイミングを逃しません。

基本的にはブラック・オレンジ・ブルーの3色展開ですが、Amazonでのみシルバーカラーが販売されていますよ。

なお、以下の表示価格は執筆現在のものです。変更の可能性がありますので、販売ページをご確認ください。

ソト(SOTO) マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ) Amazon .co.jp限定 シルバー ST-A486SV 2,255円 Amazon で購入する PR 2,475円 楽天で購入する PR PR 1,980円 Yahoo ショッピング で購入する

商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp,SOTO（ソト）