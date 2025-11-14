風に負けず着火＆日常使いもOK。SOTOの「マイクロトーチ」は頑張り屋さん
この記事は2024年1月26日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
アウトドア向けブランド・SOTOの「マイクロトーチ ACTIVE」は、ストーブやランタンの着火、ロープの切断などアウトドアシーンから日常使いまで、幅広い用途で使用できるアイテム。
コスパ抜群なので、一つ持っておくと何かと役に立ちますよ。
多彩な用途で大活躍
ストーブやランタンの着火はもちろん、線香や花火の着火やロープを切断したい時なんかにも活躍してくれる「マイクロトーチ ACTIVE」。
しかも、1,300度の強力ターボ炎で耐風性もあるので、風の強い中でも扱いやすいんです。
炎の大きさは底部のガス調節つまみ回すことで調節できます。操作しやすいように大きめに作られているのもありがたい…！
充てん式なので、燃料を補充すれば繰り返し使用することができます。ライターガスやカセットガスからの充てんも可能なので経済的です。本体のガス注入口に容器（ボンベ）先端部をまっすぐに差し込めば数秒で簡単に充てんできます。
手のひらに収まるコンパクトサイズ
幅5cm×奥行1.9cm×高さ9cmのコンパクトボディなので、持ち運びにとても便利です。本体重量もたったの45gと軽量。
キャンプなどの時でもポケットに入れておけばすぐに使えますし、キーホルダー感覚でバッグに付けていても邪魔にならず失くす心配もなしです。
また、火口部がヨコ向き構造になっているので着火しやすく、安全面にも配慮されていてうれしいですよね。
細かいこだわりもたくさん
火口キャップが付いているので、チリ・ホコリの侵入を防ぎノズルを守ってくれます。
また、ガス残量確認窓を見れば残量が一目で分かるので、補充タイミングを逃しません。
基本的にはブラック・オレンジ・ブルーの3色展開ですが、Amazonでのみシルバーカラーが販売されていますよ。
Source:Amazon.co.jp,SOTO（ソト）