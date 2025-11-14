この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京ディズニーランドの人気中華レストラン・チャイナボイジャーで提供されている冬限定メニュー「豚角煮と麻婆豆腐あんかけ麺」を、人気Ｄ系YouTuberのウメさんが動画で紹介している。

ウメさんは、毎年恒例となった“ボイジャーセット”を味わうため、ハロウィンイベントでにぎわうチャイナボイジャーへ。「めっちゃ並んでます。並んでるんですけども、行ってきまーす」と語り、約30～40分の行列を記録しながらも意気揚々と現地レポートをスタートさせた。

ウメさんならではのオリジナルオーダー「白いご飯とブラック麻辣ソース」を加えた“ウメさんセット”を今年も実践披露。このこだわりについて「やっぱりライスは後半にほしくなるんですよ。スープの味が濃くなればなるほどライスが合う」と解説し、「ランドでブラック麻辣ソースが一番合うメニューはこれに間違いない」と太鼓判。「割り箸は言うともらえます。麺はやっぱり割り箸がいい」と裏技も紹介し、食通ならではのポイントを披露した。

メニューの魅力や自分流アレンジについて続けて語るウメさん。「角煮と豆腐が合うね、ほんと美味しい。これ食べ進むと麺がなくなっていって、どんどん味が濃くなるのね。そこで白いご飯が本領発揮ですよ」と、しっかり白米を組み合わせて完食。セットの杏仁豆腐にも「杏仁の風味が本格的」と本音レビューした。

動画の締めくくりで、ウメさんは「この白いご飯とブラック麻辣ソース、割り箸。この3つを真似したらウメさんセットになりますので皆さんもぜひやってみてください」と強調。今年も変わらぬ美味しさに「本当に美味しかったおすすめです」と太鼓判を押し、チャイナボイジャー愛を全面に出したレポートとなった。

