「スタメンに入れるな」昨季33発の日本人エース、今季３点目を奪取も…現地サポからまさかの批判「退屈で平凡」「ミスに怒っている」
夏に移籍を望んだことが、いまだに尾を引いているのだろうか。
スコットランドの名門セルティックの前田大然は11月９日、スコティシュ・プレミアシップ第12節のキルマーノック戦で先発フル出場し、今季リーグ３点目となるゴールを決めた。
前田は２点リードで迎えた終盤の85分、右からのグラウンダーのパスを巧みにコントロールし、そのままシュートを流し込んで、チームの３点目を奪取。４−０の快勝に貢献している。
ブレンダン・ロジャーズ前監督が電撃辞任し、暫定で指揮をとるマーティン・オニールの下で初得点をあげた前田。だが、『Football Insider』は、SNSでサポーターから批判の声が寄せられていると報じた。
「正直、マエダはあきらめるべきだ」
「今のマエダはふざけているんだよな？」
「後半もマエダを残したオニールはとんでもなく愚かだ」
「マエダはとても悪い。まったくスタメンに入れるべきじゃない」
「またマエダが努力ゼロ！ 自分なら後半に向けて真っ先に代える」
「今季のマエダに昨季の面影はない。たくさん走るが、何も成し遂げない。ゴール目前で外すなんて、本当にひどい」
「まだマエダのミスに怒っている。あわれなほどに悪い。スタンドの高齢者を出しても、あんなの楽々と決めただろうに」
「退屈で平凡、マエダがクラブを去ったら大いに祝うようなところまできた。昨季の一時期は良かったが、とてもひどい選手だ」
「マエダは右サイドでバランスを失っているよう。簡単にハットトリックできたはずなのに、ファーストタッチから自分を裏切っている」
33ゴールを挙げて昨シーズンに比べてこれまでの日本代表FWの献身に疑いの余地がないことは周知のはずだ。
難しいシーズンとなった今季を、前田はいかに乗り越えられるだろうか。そしてその先に、何を見据えているだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
