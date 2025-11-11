¡Ö±ÜÍ÷¥Ú¡¼¥¸¡¢AI¤Ë¸«¤»¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡× ¿·AI¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÀßÄê¡¢¤¦¤Ã¤«¤êµö²Ä¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
OpenAI¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐÍËÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖAtlas¡×¤Ï¡¢ChatGPT¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏMacÀìÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨Apple¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÖAtlas¡×¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤Ï¡©
¤â¤·Perplexity¤Î¡ÖComet¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¾¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖAtlas¡×¤Î»ÈÍÑ´¶¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢Atlas¤ÏGoogle Chrome¤äMicrosoft Edge¡¢Opera¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¡ÖChromium¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ö¤ÎÀ°Íý¤ä¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë³×¿·Åª¤ÊÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ChatGPT¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤ËÇÛÃÖ¡£
¡ÖAsk ChatGPT¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢±ÜÍ÷Ãæ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÆþÎÏ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âChatGPT¤ËÊ¸¾ÏºîÀ®¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÍê¤á¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¶Ìµ¡Ç½¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¡×¤È¤Ï
CometÆ±ÍÍ¡¢Atlas¤Ë¤â¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Atlas¤Î¤½¤ì¤Ï´ûÂ¸¤ÎChatGPT¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆAtlas¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢DoorDash¤Î¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÇÍ¼¿©¤òÃíÊ¸¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Atlas¤Ë¡ÖÍ¼¿©¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¡×¤ÈÍê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Atlas¤¬ºî¶È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î·èÄê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö»×¹Í¡×¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤µ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
OpenAI¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¤Î³èÍÑË¡¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢¿©ºà¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤µ¤»¤ë¿¦¾ì¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢³µÍ×¤òÀ¸À®¤µ¤»¤ë
ChatGPT¤È¤Î¡Ö¿¼¤¹¤®¤ë¡×Ï¢·È¤¬¶¯¤ß¤«
Atlas¤¬¶¥¹ç¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎChatGPT¤È¤Î¤è¤ê¿¼¤¤Åý¹ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊ¤«¤éChatGPT¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢²áµî¤Î²ñÏÃ¤ÎÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ï¤º¡£
°ÊÁ°ChatGPT¤ÇÄ´¤Ù¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤ÎÂ³¤¤«¤é¼«Á³¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Atlas¤Ï±ÜÍ÷ÍúÎò¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄÉÀ×¤·¡¢¾Íè¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤ì¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò³«¤¯¤È¡¢¼¡¤Ë¸«¤ë¤Ù¤¥µ¥¤¥È¤ä¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
...¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ì£¤¬°¤¤¡© ¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±´¶¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
OpenAI¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀè½µ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿µá¿Í¾ðÊó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤·¡¢ÌÌÀÜ½àÈ÷¤Ë»È¤¨¤ë¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÍ×Ìó¤òºîÀ®¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Öµ²±¡×µ¡Ç½¤¬¹Ô¤²á¤®¤À¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÀßÄê¤«¤éÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊOpenAI¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±ÜÍ÷ÍúÎò¤òºï½ü¤¹¤ë¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤Îµ²±¤âºï½ü¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¤ÏChatGPT¤«¤é¥í¥°¥¢¥¦¥È¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡Ë¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¡¢ChatGPT¤Ë¡Ö¸«¤»¤ë¡×¡©
¡ÖChatGPT¤Î¥Ú¡¼¥¸²Ä»ëÀ¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â¤¢¤ê¡¢Ë¬ÌäÃæ¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤òChatGPT¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¸«¤ë¡×¤³¤È¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«À©¸æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Öµö²Ä¤·¤Ê¤¤¡×¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¥Ü¥Ã¥È¤«¤é±£¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏAtlas¤ò»È¤¦°ÕÌ£¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤Ë¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤éChatGPT¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¦¥¶¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢Atlas¤Ï°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î°ÂÁ´À¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼ê¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏAtlas¤ä¡¢Â¾¤ÎAI¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö´ÖÀÜ¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¡×¤ËÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Brave¼Ò¤¬¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËComet¤òÂÐ¾Ý¤ËÂ¿¤¯¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¼Ô¤¬¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ë°¼Á¤Ê»Ø¼¨¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¾ï¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤È¶èÊÌ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î°°Õ¤¢¤ë»Ø¼¨¤Ï¡¢AI¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÃÇ¤¸¤ÆË¾¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Atlas¤Ë¤¢¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ÎÍ×Ìó¤òÍê¤ó¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¹¶·â¼Ô¤¬¡Ö¥á¡¼¥ë¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ÒÆâ¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Þ¥ó¥É¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Atlas¤ÏÍ×Ìó¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¡¢¤½¤Î°¼Á¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
OpenAI¤âÇ§¤á¤ë¡ÖËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¡×
OpenAI¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏAtlas¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÏ¢¤Î°ÂÁ´ºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Atlas¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶Æâ¤ÇÄ¾ÀÜ¥³¡¼¥É¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤âÉÔ²Ä¡£Mac¾å¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡£
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¤¬¶ä¹Ô¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¤ò¥í¥°¥¢¥¦¥È¾õÂÖ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Î¡ÖËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¤òÀ©¸Â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢OpenAI¼«¿È¤¬¡¢²¿Àé»þ´Ö¤â¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤Î°ÂÁ´ºö¤¬¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½Ð¸½¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹¶·â¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¿·¤·¤¤ÀÈ¼åÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¼¡Âè¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅö¤Æ¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¹¶·â¼Ô¤¬Àè¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÁà¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥¹¥¯¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾å²ó¤ë¤«
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¶Æâ¤Î¥Ü¥Ã¥È¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²¿¤«¤ò¤µ¤»¤ëÍýÍ³¤Ï¤Þ¤À¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤¹¤°¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿°°Õ¤¢¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥ÕÁ´ÂÎ¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹Ò¶õ·ô¤ÎÍ½Ìó¤ä¿©»ö¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¯¤é¤¤¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
