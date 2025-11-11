『終幕のロンド』“鳥飼”草なぎ剛＆“真琴”中村ゆり、急展開の2人旅に騒然「これはまずい」「修羅場確定」（ネタバレあり）
草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第5話が10日に放送され、鳥飼（草なぎ）と真琴（中村ゆり）の旅が予想外の展開を迎えると、ネット上には「これはまずい」「波乱の幕開け〜！」「修羅場確定すぎる…」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】真琴（中村ゆり）に意味深な言葉を語りかける静音（国仲涼子）
こはる（風吹ジュン）の生前整理が進み、そこには一人娘の真琴の姿も。鳥飼は思い出の品を手に楽しそうに笑うこはるを見てうれしくなる。しかし真琴が何気なく口にした言葉がこはるをひどく怒らせ、母と娘はまたしても口論になってしまう。
しばらくすると、天袋を整理していた鳥飼が美しい文箱を見つける。そこには真琴の父親にまつわる思い出の品が入っていた。それをきっかけに、鳥飼と真琴は、2人きりで“こはると、こはるが愛したまだ見ぬ父”の足跡をたどる旅に出る。
文箱を手がかりに、静岡の伊豆へ足を運んだ鳥飼と真琴。2人が聞き込みを続けていると突然、大雨が降ってくる。その後、伊豆と東京を結ぶ交通機関が土砂崩れによって全面運休となると、2人は宿を探すことに。ようやく見つけたホテルも1部屋しか空きがなく困っていると、真琴が熱を出していることが判明。鳥飼はその部屋に泊まることを決めると、彼女を運び込んで布団に寝かせる。
するとそのとき、真琴のスマートフォンに夫・利人（要潤）からの着信が入る。鳥飼は眠った真琴に変わって、その電話に出るのだった…。
「君は誰だ？」という利人の静かな問いかけに、鳥飼が名前を答えるところで第5話が幕を下ろすと、ネット上には「誤解されてしまうよ〜」「これはまずい」「波乱の幕開け〜！」「ドロドロ展開？大きな事件が起きる？」「次回修羅場確定すぎる…」などの声が相次いでいた。
※草なぎ剛の「なぎ」は、「弓へんに前＋刀」が正式表記
