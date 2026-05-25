5月上旬、東京都三鷹市の路上で笑顔を見せていたのは女優の蒼井優だ。青いシャツにジーンズ、そしてオールバックの髪型という装いで、坂道を軽やかに駆け上がっていくーー。「蒼さんは坂道を走って登ったかと思えば、急に手を上げてタクシーを拾おうとしていました。この日の昼間は半袖でもいいくらいの気温でしたが、顔色ひとつ変えていませんでした。とても40歳とは思えない変わらない美貌と体力でした」（近隣住民）どうや