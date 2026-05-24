連載前回記事はこちら【演出家が明かす、モンスターヒットドラマ『ひとつ屋根の下』主題歌に『サボテンの花』が選ばれた経緯】「最高の月9」と言える理由「あの第1話の、瀬名がスーパーボールをキャッチする場面ではCGは一切使っておらず、ワンカットで撮影しています。スタッフが事前にボールを50個くらい「瀬名マン」に持ち込んで、実際に3階の窓から落として跳ね返ったボールを捕れるか、僕自身が試したんですよ。一回も成功し