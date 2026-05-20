5月20日、篠田麻里子の出演するドラマ最新作が発表となった。7月1日から放送を開始する『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系）で、元TBSアナウンサーの宇垣美里が主演を務めるという。「原作は大人気漫画で、タワマンに住む“セレブ妻”同士の、ドロドロの争いが描かれます。篠田さんは主人公の同級生で、同じタワマンの最上階に住む一家の母親役です。今回の出演にあたり、ドラマの公式サイトに《一見すると「悪役」