【鈴木セイゴ画集「うっつく －日ノ本美人寄－」】 11月11日 発売 価格：2,970円

ワニブックスは11月11日、「鈴木セイゴ画集『うっつく －日ノ本美人寄－』」を発売した。価格は2,970円。

本書は、和のモチーフと現代を融合させた独自のビジュアル表現が特徴の新進気鋭イラストレーター・鈴木セイゴ氏の初画集。SNSで発表された作品を中心に「華武者図」「四季艶姿図」「古典麗装図」「女百花図」とジャンル別に構成されており、描き下ろし新作イラストを含め120点を収録。美麗な表紙イラストの作画解説も掲載される。

また、本書の発売を記念したミニパネル展も実施。春夏秋冬に合わせ、春：大阪府・梅田 蔦屋書店、夏：京都府・大垣書店 京都ヨドバシ店、秋：東京都・ジュンク堂書店 池袋本店、冬：東京都・コーチャンフォー 若葉台店にて、11月11日より順次開催される。なお、パネル展実施店舗にて本書を購入すると「ミニパネル展限定 春夏秋冬イラストカード」がプレゼントされる。

そのほか、カバーイラストを使用したアパレルグッズも「pTa.shop」にて、同日10時から発売される予定。

