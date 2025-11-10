ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹½é¥´¡¼¥ë¡¡¹ë²÷±¦Â¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¡ÄÂåÉ½ÍîÁª¤â¾¡Íø¤ËÆ³¤¯·è¾¡ÅÀ
¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ç·è¤á¤¿
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬11·î10Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êÀï¤ÇÂÔË¾¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾40Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï8·î31Æü¤Î¥±¥ë¥óÀï°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï8Àï¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤âÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾40Ê¬¡£±¦CK¤òGK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Î¤â¤È¤Ø¡£ÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤¿¤¿¤ß¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤ØÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¼«¿È¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥´¡¼¥ë¡£º£²Æ¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢10·î24Æü¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡¦¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï°ÊÍè¤Î¸ø¼°Àï2ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢2ÎóÌÜ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬°ÊÍè¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£¥ê¡¼¥°5»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä½é¥´¡¼¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë