夫婦YouTuber「ポンコツらいす」が投稿した動画が大炎上している。「ポンコツらいす」は、40歳の妻・まりこと27歳の夫・こうせいからなる13歳差の夫婦YouTuber。まりこには別の男性との間にもうけた2人の連れ子がいて、2021年1月にこうせいと再婚した。

【写真】連れ子の娘に後から“抱きつく“年下夫

連れ子は「邪魔だったかもね」

問題になったのは、10月27日にTikTokに投稿された動画だ。動画でまりこは、連れ子である娘の前でこうせいに「結婚するとき、連れ子邪魔じゃなかった？」と質問。こうせいが「邪魔だったかもね」と回答したことで、ネット上では《冗談でも言っていいことと悪いことがある》などのコメントが溢れ大炎上する事態に。

「焦ったのか、夫婦は10月28日に“実父と再婚相手どっちが大事か”と娘に問いかける動画をTikTokに投稿。火消しのはずが、《なんて酷い質問をするんだ》と、より批判の声が集まりました。これをきっかけに、夫婦の過去の問題発言の数々が掘り起こされています」（芸能ライター）

『再婚あるある 夫の狙いはムスメ？』というショート動画では、こうせいが「まりこさぁ、娘に俺のこと取られるとか思わなかったん？」「まりこと似て可愛いし、なにより若くてピチピチなわけやん。女として」などと発言。

4月のInstagramでは、こうせいが娘を「親子っていうか妻」と紹介し、まりこも「一夫二妻」と同調。夫婦の娘に対する虐待疑惑が浮上し、警察に通報する人が続出した。

「夫婦は11月2日にYouTube動画を投稿。今後は子供たちへの性的な発言などはとくに注意するとし、視聴者からの通報で警察や児童相談所が動いていることも明かしました。しかし、こうせいさんは動画内で“謝罪は一切しないけどね”と語り、動画の概要欄にも《世間はネタが通じない。真に受けるから》と綴るなど反省はしていないようです」（前出・芸能ライター）

意味深な言葉も綴る夫

収拾がつかなくなったのか、11月3日には一転して活動休止を発表したものの、かなり不本意な決断だったよう。こうせいは11月4日にInstagramのストーリーズにて

《この世の理不尽さに人生で一番憤りを感じています》

《けどまだ牙は折れてません。こんな所で終わらないし絶対に負けられない。生き方を貫く》

と投稿。しかし、最後に

《法律は破れないです。あと8年我慢します》

という意味深な言葉も綴っている。

11月5日にはYouTubeで児童相談所の調査、虐待の事実確認と質疑応答、子供たちも個別に専門の心理士と面談したことを明かし、「ちょっとした小さな変化を見逃さないように、今後もこれまで通り、たくさんコミュニケーションを取ってやっていこうと思ってます」と語った夫婦。これで一連の騒動はひとまず収まったものと見られるが、騒動を見ていた人たちからは

《炎上マーケじゃなく、病的なものじゃないかと思ってしまう》

《家族全員カウンセリングを受けた方がいい》

《普通の考え方から逸脱してるってことに気づけてないんだろうな。今後が心配すぎる》

などの声が上がっている。子供たちが健やかに暮らしていけることを祈りたい。