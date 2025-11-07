「山上徹也の他にスナイパーがいた説」は完全否定…！捜査担当の奈良県警警部が明かした「安倍晋三元首相の致命傷になった弾丸」

SNSで飛び交う「真犯人説」

「山上被告が撃ったのは空砲で、実はほかにスナイパーがいる」「不自然な場所に弾痕が残っている」「マスコミは真実を報じない」--。

2022年7月に起きた安倍晋三元首相銃撃事件。発生直後からSNS上ではこうした“疑問”が飛び交っていた。そのため、山上徹也被告（45歳）以外に「真犯人が存在する」と主張する投稿が相次いでいたのだ。

ところが2025年11月4日に奈良地裁で開かれた第4回公判では、現場を捜査した警察関係者が証人として出廷し、弾道や被弾状況を写真や図などを用いて説明した。ネット上で拡散していた情報とかみ合わない、物理的な証拠・証言があらためて示されたのだ。

この日の傍聴席はわずか34席。傍聴整理券の配布には151人が集まり、倍率は4.4倍だった。初公判よりは減ったとはいえ、依然として高い関心が続いている。

午後1時7分ごろ、定刻よりやや早く開廷した。被告席の山上被告はこの日も長い髪を後頭部で無造作にくくり、黒いトレーナーとグレーのスウェット姿。目の下には深いしわが刻まれ、メガネを外して目元を指先でぬぐうような仕草もみせるなど、どこか疲れたような様子だった。

冒頭、検察側の証拠調べでは、現場に立てかけられていたのぼり旗、近くに停められていた街宣車、周辺建物の破損状況などの写真が示された。さらに安倍氏の上着に付けられていた議員バッジが被弾で破損していたこと、その状態の写真や発見場所も裁判員に提示された。

検察によると、議員バッジは台座や留め具、赤紫色のモール、菊花紋章などがバラバラになり、周辺に飛び散っていたという。台座部分はひしゃげていて、撃ち込まれた銃弾の直径9mmと合致したことも説明された。

その後、裁判員らに提示されたのは安倍氏の体内から発見された弾丸の破片だった。直径11.3mm、重さ4.5gと小さなもの。これは弾丸の破片は、右頚部から安倍氏の体内に入り、右上腕骨を骨折させてめり込んでいたもので、10月30日に解剖医から説明されていた。

着用していたカッターシャツは真っ赤で……

休廷をはさみ、事件現場の捜査を担当した奈良県警の警部が証人として出廷した。刑事部門での経験が長く、弾丸の軌道や被弾箇所を分析し、どの方向から弾が飛び、何を貫通したのかを図面に起こして捜査していた人物である。

警部の証言によると、山上被告が使用したのは手製の二連式のようなパイプ銃で、1回の発射で6発の金属球を前方に飛ばす構造だった。使用された鉛製の弾丸は直径は９〜11mm、重さは約4g。応援演説中の安倍氏に向かって2回発射している。

安倍氏に命中したのは５〜6発。赤、オレンジの自民党ののぼり旗に2発ずつ、街宣車や周辺の建物の壁面にも、銃弾の貫通痕や弾痕が確認された。

動画などをもとに検証した結果、左肩1ヵ所、議員バッジ部分1ヵ所、首や胸に計３〜４ヵ所の被弾があったと警部は説明した。1発目は影響がなく、振り向いた瞬間に撃たれた2発目が命中したという。

法廷では、事件時の安倍氏が着用していたスーツの上着と白いカッターシャツの写真も示された。左肩には貫通痕があり、襟やボタン部分などには複数の穴や切れた跡などが確認できた。

裁判員への配慮で写真はモノクロに加工されていたものの、左肩周辺や首回りが血で染まっていたことは一目でわかった。

致命傷となったのは、2発目の左肩を貫通させた銃弾だった。

事件当時、安倍氏はゼブラゾーン内のお立ち台に立ち、両肘を胸の高さまで上げ、演説を始めたばかりだった。1発目の銃声が鳴ると後方を振り向き、その直後に2発目の銃声が響き、前のめりになるように地面へと倒れこんだ。

90ｍ以上先の建物側壁にも弾痕が

致命傷となった弾丸は、左肩を貫通し、肋骨の隙間約4センチを通って、鎖骨下大動脈を損傷させ、右胸腔内に達した。これは10月30日に解剖医が法廷で証言し、死因は「鎖骨下大動脈損傷による急速な失血死」であることを説明していた。鎖骨の下を通る太い血管が傷つくと、一気に大量出血し、ショック状態に陥る。一般的に体内の約3割の血液を短時間で失うと生命は危険にさらされるが、安倍氏はまさにその状態だったとみられる。

銃弾の破片はほかにも右襟から前頚部、首の横などをかすったものもあったというが、すべて水平方向に移動していた。

安倍氏は最初、背後から撃たれているが、背中側には被弾痕が確認されていない。つまり「1発目が背中に当たっていない」ことの根拠が示された形だ。もし、背中に当たっていれば衣類にも傷が残るはずだ。1発目は安倍氏の頭上を通過し、最初に赤いのぼり旗を貫いた。続いて街宣車の看板を抜け、その先の建物側面を傷つけた。

発射された銃弾が次に貫いたのは前方に設置されたのぼり旗だ。安倍氏の前方、北側約7m地点にあり、東側に赤い生地に「自民党」のロゴが入った旗、西側にオレンジ色のスローガン旗がそれぞれ設置されていた。のぼり旗には直径7〜9mmほどの新しい貫通痕があり、鉛の成分も検出された。

さらに、山上被告から約28ｍ離れた先には街宣車が停車していた。上部の看板には前部2ヵ所・後部3ヵ所の貫通痕が確認され、こちらの貫通痕も直径7〜10ｍｍほどで、弾丸のサイズと整合した。

車に搭載されたドライブレコーダーも、車体の揺れを感知。これは1発目、2発目の発射時間と一致していて、衝撃が時間とともに記録されていた。

2回発砲で発射された銃弾は、発射場所から94〜96ｍほど離れた建物の外壁でも確認された。側面には3ヵ所の被弾痕があった。下から地上3.8ｍの高さ、4.9ｍ、そして最も高い7.9ｍが損傷していた。いずれにも直径9mmの鉛弾がめり込んでおり、出廷した警部は「弾丸によるものと判断した」と証言した。

貫通痕は銃口から一直線の軌道を描いた

こうして被弾した跡と銃口を線で結ぶと、いずれも一直線の軌道を描くことが確認された。

1発目は赤いのぼり旗上部を抜け、街宣車の看板を通過して建物の7.9ｍ地点に到達。2発目は安倍氏の身体を貫いたもののほか、オレンジ色のぼり旗中央からやや上部、街宣車の看板、建物下2ヵ所を順に被弾させていた。

「発見されていない弾丸もある」としながらも、警部は 「防犯カメラなどを基に位置関係を確認し、立面図・平面図などに書き起こして、発射位置から弾丸が当たった場所までを結んだ。その結果、貫通痕に矛盾がなく、弾道の整合性がとれた」と証言していた。

山上被告は銃を地上1.56ｍ付近に構えていた。1発目はやや上向きに発射され、2発目はお立ち台に乗った安倍氏の肩を貫く高さで飛んだことが示された。また、警部は跳弾の可能性も否定していた。

こうした証言を総合すると、弾丸の発射角度、方向、着弾状況、発射時間は一貫しており、「ほかにスナイパーいた」という説が物理的に成立しないことがわかる。ネット上には、「山上被告が空砲を撃ち、同時に別の方向から本物の狙撃が行われていた」とする“陰謀論”も存在するが、一直線に並ぶ貫通痕を考えても同時狙撃のシナリオは成り立たない。

かりにほかの方向から撃たれていたのであれば、検察側や警部が示した安倍氏の傷の位置や弾道の直線性が説明できない。

さらに警部は「ほかに被害者がでてもおかしくはなかった」とも証言した。

その一人が安倍氏の右後ろにいた、当時の自民党奈良支部の青年局長・桜井大輔氏だ。1発目の発射時、桜井氏の左頭部の髪がふわっと持ち上がった様子が現場の動画に残されていた。銃弾が頭髪をかすめていた可能性があり、ほんの数センチずれていたら大惨事になっていた恐れがある。

安倍氏が演説していた“ゼブラゾーン”には参院選候補者の佐藤啓氏ら十数名が立っていた。さらに貫通したのぼり旗や街宣車、建物周辺にも多くの聴衆や通行人がいたと確認されており、警部は「ほかの人が巻き添えになった可能性も十分にあった」と指摘している。

山上被告が放った統一教会に恨みを込めた計12発の銃弾。

国会議員を象徴する安倍氏の議員バッジを粉砕し、拳を振り上げた左腕を貫通し、命を奪った。あまりに劇的で、映画のような場面だったことからも「真犯人がいるのでは」との想像が持ち上がったのだろう。だが、公判で示された物理的な証拠と弾道の一致は、“陰謀論”を静かに打ち消している。

すべては紙一重の偶然の積み重ねで起きた、現実の悲劇だった。

