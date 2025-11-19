ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 安倍晋三元首相銃撃は「絶望と苦悩の果てに起きた」被告の妹が語る 安倍晋三元首相が死去 国内の事件・事故 殺人事件 世界平和統一家庭連合（旧統一教会） 裁判 家族 読売新聞オンライン 安倍晋三元首相銃撃は「絶望と苦悩の果てに起きた」被告の妹が語る 2025年11月19日 21時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 安倍晋三元首相銃撃事件の被告の第9回公判が19日、奈良地裁であった 被告の妹が弁護側証人として出廷し、「宗教2世」としての生い立ちを回顧 事件について、被告の絶望と苦悩の果てに起きたと涙ながらに語った 記事を読む 関連の最新ニュース 安倍晋三元首相が死去 記事時間 安倍晋三元首相銃撃は「絶望と苦悩の果てに起きた」被告の妹が語る 記事時間 11/13 14:46 「私の心情です」安倍晋三氏の妻・昭恵さんの上申書を、検察官が読み上げる 記事時間 11/11 15:33 小野田大臣が安倍晋三氏銃撃事件に言及 被告に「さん」付けする記者も おすすめ記事 【安倍元総理銃撃事件】母が信仰深める様子が「とても不気味だった」 山上徹也被告の妹が出廷し証言 2025年11月19日 10時35分 野々村友紀子さん、安倍元首相銃撃の山上被告に「すごく同情的な部分もあるんですけど、やったことというのは許されないこと」 2025年11月13日 19時40分 メールからみえる山上被告の“恨み” 母親が法廷で初証言「子どもたちの将来より献金」なぜ 2025年11月14日 6時33分 山上被告の母出廷「安倍元首相と昭恵夫人に心からおわび」宗教“信仰”の経緯語る 昭恵夫人上申書「生きていてほしかった」 2025年11月13日 19時43分 山上被告の母親「献金で家庭良くなると思っていたが間違っていた」 妹も証言台に 安倍元首相銃撃事件 2025年11月18日 19時15分