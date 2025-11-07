中国の自動車メーカーである奇瑞汽車が販売する『ジェイクー7（Jaecoo）』は先月、英国市場で日産キャシュカイを上回る販売台数を記録した。

【画像】新進気鋭の新ブランド、怒涛の快進撃【ジェイクー7を詳しく見る】 全27枚

英国自動車製造販売者協会（SMMT）が今週水曜日に発表したデータによると、10月に英国で新車登録されたジェイクー7は計2611台で、対するキャシュカイは2461台だった。



ジェイクー7

過去3か月間ではキャシュカイが1万721台で国内首位を維持しているが、ジェイクー7も1万467台と僅差で追っている。

2025年に入ってからの合計を見ると、キャシュカイの登録台数は3万5250台であるのに対し、1月に英国市場へ投入されたばかりのジェイクー7は2万1021台となっている。

この好調を維持すれば、ジェイクー7は年末までに英国ベストセラー車トップ10入りを果たす可能性がある。新ブランドのデビュー年としては驚異的な成果だ。現在10位はボルボXC40で、登録台数は2万5106台だ。

「ジェイクー7が英国市場でこれほど受け入れられた事実は、本当に感慨深いものです」と、ジェイクーおよび兄弟ブランドのオモダ（Omoda）の英国製品責任者オリ・ロウ氏はAUTOCARに語った。

ロウ氏はジェイクー7の主な魅力として、スタイリング、競争力のある価格設定、そして電気のみでの航続距離が90kmのプラグインハイブリッド（PHEV）パワートレインを挙げた。

「これに加え、当ブランドに共感し、新製品の安定供給を喜んでくださる、非常に熱心で前向きなディーラーネットワークを有しています」とロウ氏は述べた。

先月英国で最も売れたEVはルノー5 Eテック

一方、先月に英国で最も売れたEVはルノー5 Eテックであった。その具体的な台数は定かではないが、10月のルノー全販売台数5385台のうち49％がEVであり、5 Eテックがベストセラー車であることを考慮すると、1500台から2000台が販売されたと推測される。

ルノーUKのマネージング・ディレクターを務めるアダム・ウッド氏は「EVに対する世間の意識が変化している明確な証拠です」と述べた。



ルノー5 Eテック

ウッド氏はさらに、ルノーが「史上最高の」EVラインナップを揃えたこと、そして英国政府のEV補助金制度導入による関心の高まりが好調の要因だとした。実際、ルノーのEVはいずれも1500ポンド（約30万円）の割引対象となる。

10月の英国における新車登録台数は計14万4948台で、前年同月比0.5％増となった。EVは23.6％、PHEVは27.2％と大幅な伸びを見せた一方、ガソリン車とディーゼル車の販売はともに低減した。

しかし、SMMTは、従業員向け自動車所有制度（ECOS）の規制が強化されたことで、この成長が帳消しになる可能性があると警告した。

ECOS制度では、自動車メーカーやディーラーの従業員が新車を割安で購入し、約6か月または6000マイル（約9700km）走行後に売却して別のクルマに乗り換えることができる。この制度による年間販売台数は約10万台に上るが、廃止されれば10億ポンド（約2000億円）以上の収益が失われ、中古車販売にも影響が及ぶだろうとSMMTは述べた。