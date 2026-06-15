新製品
『新製品』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月23日
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SamsungがGalaxy Z Fold8 Ultra・Fold8・Flip8を発表、8月7日に発売
新素材「Flex Titanium」で薄型化と高耐久性を両立させているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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auがサムスンの折りたたみスマホ3機種を8月7日に一斉発売
最上位Galaxy Z Fold8 Ultraは厚さ約4.1mmで一括31万9800円
ケータイ Watch
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アップルがiPhoneを値上げ、円安160円換算で秋モデルはさらに高騰も
値上げ幅は8000円〜2万5000円で、1ドル約161円の為替を反映したとみられる
ケータイ Watch
2026年7月22日
2026年7月21日
2026年7月14日
2026年7月13日
2026年7月10日
2026年7月2日
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SHIRO「青ゆず」限定ミスト登場
定番品の1.5倍の精油を配合し、高保湿と爽やかな香りを両立した製品
cocotte
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「写ルンです」40周年に防水モデルとモノクロモデルの2種が新登場
防水モデル「Active」は水深10m対応で8月上旬に発売予定とのこと
おたくま経済新聞