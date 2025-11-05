MLB公式Xが2025年11月5日（日本時間）に、ロサンゼルス・ドジャースの優勝パレードで、ファンからまさかのリクエストをされた大谷翔平選手と、その妻・真美子さんの反応を映した動画を公開した。

「『それ以上見ちゃダメー』って感じか」

動画では冒頭、「ショウヘイ・オオタニ、僕のママと結婚して」と英語で書かれたボードを掲げるファンの姿が映っていた。その後、カメラは大谷選手と真美子さんが乗ったパレードのバスに切り替わった。大谷選手は、隣の真美子さんに向かって何かを言いながら外を指さしており、その先にボードを持ったファンがいるとみられる。

真美子さんは大笑いしながら、目隠しするように大谷選手の顔の前に手をかざした。

MLB公式Xは、「このボードに対する真美子の反応はプライスレスで、翔平は笑いが止まらなかった」と、笑顔の顔文字付きでコメントしている。

この投稿にXでは、「『それ以上見ちゃダメー』って感じか 真美子さん可愛すぎる」「パレード中もラブラブですね 本当に幸せそうでいい夫婦」「真美子さんが見せないようにする仕草が可愛い」「こっちまでニヤニヤしてしまうw」「見てるだけでほっこりする」といった声が寄せられた。