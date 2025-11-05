¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿à¸ú²Ìá¤Ç»ëÄ°¼Ô¿ôÇúÁý¡¡WSÂè7Àï¤¬NBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè7Àï¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë
¡¡ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤Ë¡Ö£²£°£²£µÇ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¤Ç£Í£Ì£Â¤¬£Î£Â£Á¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡££Í£Ì£Â¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤È£Î£Â£Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¤É¤Á¤é¤âÂè£·Àï¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£×£ÓÂè£·Àï¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬Ìó£±£°£°£°Ëü¿Í¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡¦¥Ñ¥Í¥ë¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤È£Á£ä£ï£â£å¡¡£Á£î£á£ì£ù£ô£é£ã£ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È£×£ÓÂè£·Àï¤Ï¡¢£Æ£Ï£Ø¡¢£Æ£Ï£Ø¡¡£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ£²£¶£°£°Ëü¿Í¤Ç¡¢£Á£Â£Ã¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿£Î£Â£Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè£·Àï¡Ê¥µ¥ó¥À¡¼ÂÐ¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º¡Ë¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ£±£¶£´£°Ëü¿Í¤Ç¡¢£µ£¸¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤â¤ÎÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤ÊÅý·×¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤Î£×£Ó¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï£±»î¹ç¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÌó£±£µ£°£°Ëü¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¡£º£Ç¯¤Î£Î£Â£Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï²áµî£²ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤£±£°£²£·Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î£×£ÓºÇ½ªÀï¤Ï£²£°£±£·Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Âç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤È¶¥¹ç¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÄÂç¤Ê¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢£Î£Â£Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤£¶·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡£×£Ó¤¬£Î£Â£Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¡£ºòÇ¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï£±£µ£±£°Ëü¿Í¤Ç¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï£±£±£²£°Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë£ó£ð£ï£ò£ô£ó£î£å£ô¡¥£ã£á¤Ë¤è¤ë¤È¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤Î£´£¸¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë£±£¸£µ£°Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï£Í£Ì£Â¤Î»ëÄ°¼Ô¿ôµÞÁý¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö£Í£Ì£Â¤ÎÉü³è¤Ï¡¢¼ã¤¯¤Æ»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÎ®Æþ¡¢ÆÃ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤ÏÂè£·Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½Ð¾ì¤·¤¿±Æ¶Á¤«¡¢º£Ç¯¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ã£Ó¡ËÁ´£±£±»î¹ç¡ÊÁ´»î¹ç£Å£Ó£Ð£Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÊü±Ç¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï£´£¶£²Ëü£µ£°£°£°¿Í¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤Î£×£Ã£Ó¤«¤é£¶£´¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¸½¹Ô¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬Àµ¼°¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢£×£Ã£Ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£×£Ó£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£