Â®µå140km¡¿£è¤Ç¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤ë¡Ä¡©¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ø¿´¤Î¥Î¡¼¥È¡Ù¡×

¡Ö£³Ç¯Á°¤ÏºÇÂ®152Ò¡¿£è¤ÎÄ¾µå¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Åê¤²¤Æ¤â¤À¤¤¤¿¤¤140Ò¡¿£èÂæÁ°È¾¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¡Ê27¡Ë¤Ïº£µ¨ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê.722¡Ë¤Ëµ±¤¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿13¾¡¡Ê£µÇÔ¡Ë¤È¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÙ¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·±Ô¤ÎÊ¬ÀÏµ¡´ï¤òÂ·¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡Ö¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¤Æ¤âÄ¾µå¤âÊÑ²½µå¤â¿ôÃÍ¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤òÇ±¤ë¤Ð¤«¤ê¡£ËÜ¿Í¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤ë¤È¡¢Âç´Ø¤Ï¹õ¤¤É½»æ¤ÎÂç¤¤á¤Î¥Î¡¼¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Î¡¼¥È¤ÏÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÅÐÈÄÁ°¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Çµ¤¤Å¤¤ò¸À¸ì²½¤·Æ¬¤ÎÃæ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç´Ø¤Ï°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¡Ç23Ç¯¤Ë¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤ËÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
¡Ö²¿¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤È¡Ç23Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂÎ½Å¤ò100ÔÂæ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»éËÃ¤ÇÁýÎÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ö¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¤Ï¡Øµæ¶Ë¤Î³ê¤ê¡Ù¡¢ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡Øµæ¶Ë¤ÎÂÎÁà¡Ù¤òµá¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë¤«¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¡Øº²¤ÎÅêµå¡Ù¡£¿´µ»ÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï150Ò¡¿£èÄ¶¤Î¹äÂ®µå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤¬¡ÖÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤ËÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åêµå¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¡¢µå¤Ë¿¤Ó¤òÀ¸¤à¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£
¡ÖÌîµå¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥È¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥È¤òÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÂÇ·â¡£¤ï¤¶¤ÈµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¡£µÍ¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉé¤±¤À¤±¤É¡¢·ë²Ì¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¾¡¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤Ç¤âÌî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¶¯¤µ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô»ú¤¸¤ã¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ìîµå¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬140Ò¡¿£èÂæ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡í¿´¡í¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ËÍ¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìîµå¤È¤Ï·Ý½Ñ¤À¡½¡½¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÅÄ¿¬¹ÌÂÀÏº