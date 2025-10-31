米国政府が韓米関税交渉の最終段階まで、韓国政府に対して「対米金融投資パッケージ」の総額を3500億ドル（約54兆円）から大幅に増額するよう圧力をかけていたことが明らかになった。

30日、政府高官などによると、ハワード・ラトニック商務長官ら米国の交渉チームは韓国政府に対し、「（すでに提示した）現金投資2000億ドルに加え、残りの投資額が1500億ドル以上でなければならない」と要求したという。関係者は「米国は造船業だけでなく、米国製造業の復興にも重点を置き、他の分野にもより多くの投資を望んでいた」とし「（交渉の過程で）我々にとって苦しかったのは、事実上無理のある総額規模だった」と語った。つまり、米国側は投資の規模自体を「3500億ドル＋α」に引き上げるよう求めていた。

このような要求は韓米首脳会談の前日である28日まで続いた。複数の関係者によれば、米国側はその日の夜、「要求を受け入れなければ現行の高率自動車関税（25％）を維持する」とも述べたという。実質的に「交渉が決裂しても構わない」という脅しに近い姿勢だった。

首脳会談をわずか1日前に控え、米国側は関連する詳細日程について明確な返答を先延ばしにし、緊張感が一層高まった。大統領室の高官は当時の雰囲気について「非常に悲観的だった」と振り返った。

しかし、こうした状況を報告された李大統領は、参謀たちに「（トランプ大統領が）絶対にこのまま進むはずがない」と述べ、動揺しないよう指示したという。そして自動車関税が25％のまま維持された場合のシナリオを尋ねた。米国の圧力に対して「ノーディール戦略（交渉決裂も辞さない戦略）」まで視野に入れていたものとみられる。大統領室関係者は「李大統領があらかじめマジノ線（譲れない一線）を定め、『国益を損なうようなことには絶対に合意するな』と指示した。だからこそ参謀たちも最後まで踏ん張った」と語った。

首脳会談当日の30日早朝まで状況は容易ではなかった。午前10時の時点でも、ドナルド・トランプ大統領の専用機エアフォースワンはまだ東京にとどまっていた。韓国に向かう予定時刻を1時間以上も過ぎていた。

決裂の懸念が強まる中、韓米間の交渉チャンネルが再び動き出した。米国側から「（投資額に関して）韓国側の提案を受け入れることができる」との連絡が入り、両国の交渉チームは大統領への報告を経て、1時間で最終合意に達した。

最大の争点であった投資総額について、米国は一歩引き、3500億ドルで合意した。また、米日交渉とは異なり、直接現金投資額の年間上限（200億ドル）を設けようという韓国政府の要求も受け入れられた。

その代わり、もう一つの争点である元金回収前の収益配分比率については、韓国政府が求めた「9対1」ではなく、米国側の主張する「5対5」が反映された。政府高官の間には「我々は最後まで9対1を主張したが、受け入れられなかった」と残念な雰囲気がにじむ。ただし、「20年以内に元利金の返済が難しい場合、収益配分比率を調整できるようにし、特定プロジェクトで発生した損失を他のプロジェクトで補填できるようにした『アンブレラ（傘）構造』などの安全装置は、交渉で得られた成果」と述べた。

トランプ大統領が金海（キムへ）国際空港に到着した時点では、すでに両首脳間の最終確認だけが残っていたという。この雰囲気はトランプ大統領の友好的な発言にも表れていた。

トランプ大統領は訪韓後の最初の公式日程であるアジア太平洋経済協力（APEC）CEO（最高経営責任者）サミットで特別演説を行い、産業通商部の金正官（キム・ジョングァン）長官の名前をはっきりと発音しながら「彼は素晴らしい人物であり、非常に手ごわい交渉者だ。もう少し能力の低い人と会えたらよかったのに」と冗談交じりに語った。続く韓米首脳会談の冒頭発言では、「米国と韓国が再び造船を共に牽引（けんいん）すれば、短期間で世界の上位に立つことになるだろう」と述べた。

非公開会談では、両首脳の間で関税に関する特別な議論は行われなかったという。大統領室関係者は「言及がなかったということ自体が、その時点ですでに交渉が終結していたことを意味する」と語った。その後、トランプ大統領は李大統領主催の特別晩餐会場に入る際、取材陣の質問に対し「イエス。我々は合意に至った（We did． We reached a deal）」と答え、交渉妥結のニュースを初めて明らかにした。