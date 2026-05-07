自民党の有志議員が、政府与党が一体で高市政権の政策を推進するため、新たなグループ「国力研究会」を発足させることがわかりました。「国力研究会」の発起人には、2025年の総裁選で高市総理を支持した麻生副総裁の他、高市総理と戦った小泉防衛大臣や小林政調会長、茂木外務大臣も名前を連ねています。国力研究会は「政府与党は一体となって、国民に約束した公約の実現にまい進しなければならない」としており、高市総理と党の連