5月10日、東京競馬場で行われたG1・NHKマイルカップ（3歳・芝1600m）は、ダミアン・レーン騎乗のロデオドライブが1番人気に応えてG1初制覇を飾った。ゴール前はアスクイキゴミとの一騎打ちとなり、外からねじ伏せるような差し切りを決めた。NHKマイルカップ、勝利ジョッキーコメント1着ロデオドライブD.レーン騎手「本当にいい勝利でした。多くのファンの前で勝利できて嬉しいですし、何よりもこの馬のベストパフォーマンスを