◆パ・リーグオリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）日本ハムは１０日、オリックス戦（京セラＤ）に勝利し、２カードぶりの勝ち越しで借金を２に減らした。先発の北山亘基投手（２７）は８回７安打無失点で３勝目。完封した３日の前回登板からオリックスを１７回連続無失点に抑えるキラーぶりを発揮した。冷静に観察した。２―０の８回１死一、三塁、この日最大のピンチで４番・太田を１５３キロの直球で３球