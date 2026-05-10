きょう（10日）夕方、JR東海道線の車内でスプレーのようなものが撒かれたとして、東海道線は一部区間で一時運転を見合わせました。乗客1人がのどの痛みを訴える軽傷で、警察と消防が事実関係を詳しく調べています。警察などによりますと、きょう午後4時半すぎ、横浜・川崎間を走行中のJR東海道線の車内で、「スプレーが撒かれたようです」と乗客の30代の女性から119番通報がありました。この影響で、東海道線は上りの一部区間でお