俳優の仲間由紀恵（46）と常盤貴子（54）が、インフルエンサーの吉原香澄（51）のInstagramに登場。最新ショットに反響が寄せられている。【映像】仲間由紀恵と常盤貴子の最新の姿2015年に放送された、NHK連続テレビ小説『まれ』の出演をきっかけに、舞台となった石川県・能登の人々との交流が続いているという常盤。仲間由紀恵、能登の復興プロジェクトに参加 2026年5月1日は、自身がアンバサダーを務める、能登半島地