米識者がXに投稿し物議

米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦を行い、1-6で敗れた。ドジャースタジアムでは今季最後となる公式戦。米識者が明かしたスタジアムグルメの料金には、現地ファンから驚きの声があがっている。

器に盛られた骨付きのステーキ。少し焦げ目がついており、隣には付け合わせのポテトが添えられている。米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のアラシュ・マルカジCEOは、自身のXで画像を投稿。「ドジャースタジアムで売られているトマホークステーキは150ドル（約22950円）」と、驚きの金額を明かしている。

リーグ屈指の人気を誇るドジャースが2年連続でWSに進出したとあって、今シリーズではチケット料金の高騰が話題に。その余波もあってか、登場した高級ステーキに、現地ファンも辛辣な声をあげている。

「味はどうなんだ？」

「本当に見た目の酷いステーキだ」

「狂っているだろ」

「ぼったくりだろ！！！！」

「流石に焼きすぎだしな」

「試す価値すらない」

「これはふざけているだろ」

ドジャースの2勝3敗となり、ブルージェイズに王手をかけられたWSは31日（同11月1日）、トロントに再び舞台を移して、第6戦が行われる。



（THE ANSWER編集部）