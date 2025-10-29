この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【神連携だね】新MacOSがメチャいい件！ MacOS Tahoeが登場しましたので、感心した点・がっかり点を紹介します。iPhone連携がとてもいいですね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【神連携だね】新MacOSがメチャいい件！ MacOS Tahoeが登場しましたので、感心した点・がっかり点を紹介します。iPhone連携がとてもいいですね」でIT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、新しく登場したMacOS「Tahoe」について、感心した点とがっかりした点の両方を忖度なしで語った。



戸田さんは冒頭、「MacOSがめちゃくちゃいいぞというお話」としながらも、「実はイマイチという点もしっかり指摘してレビューしていきたい」と全面的な賛辞だけでなく忌憚なき意見を交えたレビュー姿勢を示す。新OSのデザイン面や、Apple Silicon対応モデルでの動作など概要を述べた上で、「壁紙やバーのデザインが透明感にあふれ、美しさがMacOSのポイントの一つ」と絶賛。その上で、iPhoneミラーリング機能に特に注目し、「iPhoneはロックした状態でもMac上で普通に操作できちゃいます。何でもできちゃいます」と最大級の評価を与えた。



さらに「フルキーボードでLINEやり取りできるのも非常に便利」「TeamsがiPhoneに入っていればMacから手を動かさずにやり取りや確認ができる」とし、MacとiPhoneのシームレスな統合性に驚きと称賛を送る。「通話もLINEも、iPhoneはカバンや引き出しにしまっていても、Macだけで完結できる」と、その神がかった連携機能を紹介。検索機能「スポットライト」についても「コマンドスペースですぐ呼び出せて、アクションやアプリの起動、タイマーなども操作できる」とし、使いやすさの向上を挙げている。



一方、「逆にちょっと残念だなぁと思っている点もいくつかありまして、それAIなんですよね」とAI面の弱さに苦言も。「キーノートでChatGPT的なAIによる自動スライド生成ができない」と説明し、「PowerPointだとコパイロットを使って自動でスライド作成できるが、Appleはまだそこに追いついていない」と現状を指摘。「全体的にちょっとAIが弱いなという感じが、まあ、否めないなというふうに思っています」「Appleのインテリジェンスはまだそこまでいってないというか、だいぶ差がついている」と語った。



それでも、「iPhoneとの連携はもう神レベル」「WindowsとAndroidの世界では真似できない快適さ」と強調し、「AIがさらに進化してくれればMacOSの魅力はさらにアップする」と今後のアップデートに期待を込めた。



最後は「今回のOSの進化はものすごく大歓迎です。Windowsメインで使っている僕としては、もう羨ましい」「特にiPhoneとの連携はめちゃめちゃ便利」と締めた。