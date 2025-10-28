¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤òÂº·É¡×ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡ÖÆüËÜ¤â¤«¤Ê¤ê¼«±ÒÂâ¤äËÉ±Ò¤òÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉËÁÆ¬È¯¸À
¤¤ç¤¦28Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÁíÍý½¢Ç¤¤Ë½Ë°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ
ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÆüÊÆ¤Î¸ø¼°ÄÌÌõ¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡§
³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤Æ¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉô²°¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÂÐ0¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤ò²þ¤á¤Æ´¿·Þ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤Ç¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ë¾¡¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ÎÈ¯¿®¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÇÜÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ§¾ð¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë°ÂÇÜ¾¼·ÃÉ×¿Í¤ò´¿ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï°ÂÇÜÁíÍý¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤¯¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÄäÀï¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÀèÈÌ¤ÎÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¹ç°Õ¤Î¼Â¸½¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Îò»ËÅª°Î¶È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÃ»´ü´Ö¤ËÀ¤³¦¤Ï¤è¤êÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ø¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¶¯¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë¡×
¢¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡§
º£¤äÆüÊÆ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÆ±ÌÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤â¶¦¤ËÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶¯¤¤ÆüËÜ³°¸ò¤ò¼è¤êÌá¤¹·è°Õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢ÆüÊÆ¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¡¢¤Ä¤Þ¤ê³°¸òÎÏ¡¢ËÉ±ÒÎÏ¡¢·ÐºÑÎÏ¡¢µ»½ÑÎÏ¡¢¾ðÊóÎÏ¡¢¿ÍºàÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ë·è°Õ¤Ç¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ú¹ñ250¼þÇ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆüËÜ¤â¶¦¤Ë¡¢À¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ë250ËÜ¤Îºù¤ò´óÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢ÍèÇ¯7·î4Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ÇÆüËÜ¤Î½©ÅÄ¸©¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÊÀïÆ®µ¡¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÅù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
ÁíÍý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤´ÃåÇ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¾¥¦¡Ê°ÂÇÜ¿¸»°»á¡Ë¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤ËÈà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÇÜ¿¸»°»á¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¡Ê¹â»Ô¡ËÁíÍý¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤¬ÃÎ¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¸»°»á¤â¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÆÂ¦¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é¤â½Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤â¤«¤Ê¤ê¼«±ÒÂâ¤äËÉ±Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Áý²Ã¤ò¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÊÆ¹ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÊÀïÆ®µ¡¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÅù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó»È¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´Ã£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½÷ÀÁíÍý¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¡×
¢¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
ËÇ°×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÇ°×¶¨Äê¤Î½ðÌ¾¼°¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èó¾ï¤Ë¸øÊ¿¤Ê¶¨Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÆüËÜ¤ò°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤ËÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤òÂº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»äÃ£¤Î´Ø·¸¤Ï¤³¤ì¤«¤éº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¼ÁÌä¡¢¤â¤·¤¯¤Ïµ¿Ìä¡¢²¿¤«»äÃ£¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ê¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÁíÍý¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿°ÂÇÜ¿¸»°»á¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤³¤ì¤«¤éÌ¾¤òÃÚ¤»¤ëÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ê¤³¤È¤À¤È»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Thank you very much.
