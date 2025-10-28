イーロン・マスク氏、Xの不具合を報告　「フォローしている人の投稿が少ない」原因はバグだった

SNS「X（旧Twitter）」のオーナーであるイーロン・マスク氏が、日本時間10月27日深夜、自身の公式アカウントを通じて「For You（おすすめ）」アルゴリズムに不具合が発生していたことを報告。

この数日、ユーザー間で「フォローしている人の投稿が全然表示されない」と評されていた現象について、ようやく原因が判明した形となりました。

マスク氏のつぶやきは以下の通り。

We found a significant bug in the X For You algorithm that resulted in users seeing far fewer posts from people that they follow. It should be fixed by tomorrow.

直訳すると「私たちは、XのFor Youアルゴリズムに重大なバグを発見しました。このバグにより、ユーザーがフォローしている人々の投稿を大幅に少なく見るようになっていました。明日までには修正されるはずです」となります。

つまり、不具合は「おすすめ」タブのアルゴリズム処理に関するもので、フォロー中アカウントの投稿が意図せず表示されにくくなっていた、とのことでした。

この報告を受け、日本のユーザーからは「やっぱり何かおかしいと思ってた」「意図的じゃなくてバグだったのね」といった声が続々。アルゴリズムの変更や仕様変更でないことに、ホッと安堵する反応が多くみられます。

マスク氏は投稿内で「It should be fixed by tomorrow（明日までに修正されるはず）」と述べており、日本時間10月28日以降、順次正常化が進む見込みです。

また、投稿では「ユーザーからの提案に基づき、フォロー中のフィードに設定を追加します。これにより、フォローしている人からのすべての投稿を見るか、ハイライトのみを見るかを選択できるようになります。これにより、フォロー中のフィードがずっと使いやすくなるはずです」との説明も。

9月にはXのアルゴリズムを純粋にAIのみとし、Grokに頼むだけで自身のフィードを動的に調整できるようにすると明言したマスク氏。こうしたトライ＆エラーを経て、今後もよりパーソナライズされたタイムラインの実現を目指すとみられます。

＜参考・引用＞

Elon Musk（@elonmusk）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025102803.html