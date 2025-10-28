2025年10月25日、滋賀県を訪問された秋篠宮家の次女・佳子さま。「全国障害者スポーツ大会」の水泳競技を観戦後、知的障害がある子どもたちが暮らす福祉施設を訪問し、入所者が作った木工作品を鑑賞された。

【写真】佳子さまのミントグリーンワンピースの全身姿を見る。他、賛否を呼んだ「クッキリドレス」や「99000円」スカートコーデなども

また、子どもたちの演奏に「きょうも楽しく演奏できましたか？」などと言葉をかけられた。

ブラジル訪問でも着用された6万9300円のワンピース

この日、佳子さまがお召しになっていたのは「ANAYI（アナイ）」というブランドの「シアードビープリーツ ワンピース」という6万9300円（税込・以下同）の商品とみられる。このミントグリーンのワンピースは、2025年5月に開催された「全国都市緑化祭」の式典や、2025年6月にブラジルへ公式訪問された際にもお召しになっている。

現在、ミントグリーンのワンピースは公式サイトで、どのサイズも売り切れ状態で、"佳子さま売れ"の影響があったと思われる。

ブラジルでは、ワンピースのスカーフタイを前で結び、華やかさを演出していたが、今回はボトルネックのスタイルにされていた。

公式サイトによると〈スカーフタイは取外し可能で、外すとシンプルなボトルネックのデザインになり、お好みで印象を変えて着用いただけます〉とのことだが、佳子さまはスカーフを外さずに後ろで結ばれていた。ボトルネックはタートルネックよりも短めで、首も少し出るので、すっきりとした印象になる。

背中にリボンがあることで、前はシンプル、後ろはガーリーな雰囲気にされていた。

公務の際、同じ服を着回しされることもある佳子さま。"2WAY仕様"のワンピースを"3WAY仕様"にされ、さまざまな異なる印象のスタイルを魅せられていた。

ワンピースと同じ色の信楽焼のイヤリングでさわやかコーデ

そして、アクセサリーは信楽焼のイヤリングを選ばれていた。この白い枠の中に緑色のガラスが配置されたイヤリングは、アクセサリーを販売する「信楽焼のふぉーちゅなる」の「深翠シリーズ 輝」の四角とみられ、価格は4100円だ。

透け感のあるミントグリーンのワンピースに、透明感のある同色のアクセサリーをあわせ、さわやかなコーデにされていた。

販売サイトによると〈信楽焼は意外と軽いのでずっとつけていられます。遠赤外線効果も高いので磁器のように芯から冷たくなりません。〉とのこと。重厚感のあるデザインだが、長時間の使用でも問題ないようだ。

信楽焼は、滋賀県甲賀市信楽町周辺で生産されている陶器で、たぬきの置物が有名だ。佳子さまは翌日、甲賀市の「陶芸の森」を訪問され、絵付けを体験されている。

日本工芸会の総裁を務められている佳子さまは、これまでも訪問先で生産されたアイテムをつけられてこられたが、今回は地元の伝統工芸品を身につけるだけではなく、絵付け体験を通して、陶器の魅力を伝えられたようだ。