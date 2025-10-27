ＣＣＩＧが急反発し年初来高値にツラ合わせ、２６年３月期最終利益予想を引き上げ ＣＣＩＧが急反発し年初来高値にツラ合わせ、２６年３月期最終利益予想を引き上げ

ＣＣＩグループ<7381.T>は急反発し、９月３０日につけた年初来高値にツラ合わせした。２４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、経常利益予想を従来予想の１８０億円から２１０億円（前期比７０．８％増）、最終利益予想を１１０億円から１３０億円（同６０．１％増）に上方修正した。あわせて１０月１日に実施した、１株につき１０株の割合での株式分割後ベースの年間配当予想をこれまでの予想から実質３円増額の２３円（前期は実質１２円）に引き上げると開示しており、収益の拡大と株主還元姿勢を評価する買いを引き寄せている。



同社は１０月１日付で北國フィナンシャルホールディングスから現商号に変更。北國銀行を運営する。貸出残高が想定を上回り資金利益が増加するほか、有価証券売買益も増える見通し。第２四半期累計（４～９月）は従来予想から上振れして着地したようだ。中間配当は実質１円増額の１１円（前年同期は実質６円）、期末配当予想は２円増額の１２円（同６円）とした。



出所：MINKABU PRESS