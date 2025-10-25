トランプ大統領「日本の首相と素晴らしい関係築くだろう」高市首相との首脳会談に前向きな姿勢　習近平氏と台湾情勢について協議する意向

トランプ大統領は24日、2期目では初となるアジア訪問に向けてワシントン郊外の基地を出発し「日本の首相と素晴らしい関係を築くだろう」と述べました。

トランプ氏は「日本とは良い関係だ。日本の首相と素晴らしい関係を築くだろう」と述べ、28日に行われる日米首脳会談に向けて前向きな姿勢を強調しました。

また、高市首相について「私の親友でもある安倍元首相と親しい関係にある。彼は本当に素晴らしい人で、彼女のことをとても気に入っていた。これは良い兆候だ。彼女に会えるのを楽しみにしている」と話しました。

また、トランプ氏は30日に韓国で予定されている中国の習近平国家主席との首脳会談で、台湾情勢を含む地域の安全保障について協議する意向を示しました。

一方、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談については「彼から連絡があれば会うだろう」とした上で「彼とは良い関係だ」などと会談の可能性に含みを持たせました。

さらに「北朝鮮が多くの核兵器を保有している」との認識も示しました。