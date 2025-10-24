「日本がW杯で４強？来世じゃないか」「ブラジル戦勝利は偶然」“日本の時代は終わった”発言で炎上した中国ご意見番、森保Jへの“口撃”でまた批判殺到！「このバカがまた登場」「なんて愚かな奴だ」
中国の著名なコメンテーターで、ウェイボー（中国版X）のフォロワー数1856万人を誇るドン・ルー氏は2024年の４月、次のような発言をして批判を浴びた。
「私は日本サッカーの時代は終わったと言いたい。日本サッカーがワールドカップでベスト16に入るのはもう終わりだ。アジアではしばらく続くかもしれないが、将来的には間違いなく下がる。彼らはフィジカルが良くないからだ。サッカーはますますフィジカル的になってきている」
そのドン・ルー氏のコメントが再び炎上しているようだ。中国のポータルサイト『捜狐』によれば、先のブラジル戦に３−２で勝利した日本代表に対して、中国のメディアやファンから「アジアサッカーの顔」「黄色人種の誇り」と称賛が上がったことについて、こう自制を促したという。
「ナショナリズムを強調しているわけではないが、自分たちが中国人であることを忘れてはならない。多くの人々が自分たちとは全く関係のない代表チームに熱狂している。これは解決しなければならない問題だ。これは国家の一体性に関わる問題であり、盲目的に称賛する人々には我慢できない。日本のサッカーを否定しているわけではないが、この試合の価値はそれほど高くない」
同氏は「日本がブラジルに勝った時、世界中のインターネット上で一番興奮したのは中国人だった。同じ中国人として、こんなのを見るのは不快だ。もちろん、それはあなたの自由だがね」と本音をぶち明け、森保ジャパンをこう“口撃”した
「日本がブラジルに勝ったのは偶然であり、必然ではない。ワールドカップ準決勝進出？もしかしたら来世かもしれないね」
この発言を複数の中国メディアが取り上げると、同国のファンからは「ひどいな」「ナンセンス。傲慢だ」「このバカがまた登場した」「まともな人間ではない」「自分の息子は成績が良くないのに、優秀な他人の子を褒められないなんて、なんて愚かな奴なんだ」といった声があがり、再び炎上する事態となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
