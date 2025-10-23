プロ野球ドラフト会議が、きょう23日に行われる。今まで数々のドラマを巻き起こしてきた野球界の風物詩。そこで過去の指名を振り返ってみた。2005年以降、ここ20年間の歴史を見ると、「外れ1位」の選手にも名選手が多いことが分かる。

近年では22年。阪神の外れ1位が中大・森下翔太だ。今季、阪神リーグ優勝立役者の1人で、23本塁打、89打点はともにリーグ2位だった。

また20年は、オリックスの外れ1位が福岡大大濠・山下舜平大。23年新人王で、まだまだ成長中の豪腕投手だ。さらに19年も、オリックスは外れ外れ1位で興南・宮城大弥を指名。こちらも21年新人王で、リーグを代表する投手に成長してきた。

18年は面白く、楽天が外れ1位で立命大・辰己涼介（24年最多安打）。外れ1位の入札抽選で敗れた阪神の外れ外れ1位が大阪ガス・近本光司という状況だ。近本は今季で4年連続6度目の盗塁王。21年には最多安打も獲得している。

17年はヤクルトの外れ1位が九州学院・村上宗隆で、泣く子も黙る21、22年最優秀選手（MVP）。また、06年高校生ドラフトでは、巨人の外れ1位が光星学院・坂本勇人だった。

以下、主な一覧でまとめてみた。

【22年】

高松商・浅野翔吾に巨人、阪神が指名

→阪神は外れ1位で中大・森下翔太

【20年】

近大・佐藤輝明にオリックス、阪神、ソフトバンク、巨人の4球団

→オリックスが外れ1位で福岡大大濠・山下舜平大（23年新人王）

【19年】

東邦・石川昂弥にオリックス、中日、ソフトバンクの3球団

→オリックスは外れ外れ1位で興南・宮城大弥（21年新人王）

【18年】

大阪桐蔭・藤原恭大に楽天、阪神、ロッテの3球団

→楽天が外れ1位で立命大・辰己涼介（24年最多安打）

→阪神の外れ外れ1位が大阪ガス・近本光司（盗塁王6度など）

【17年】

早実・清宮幸太郎にロッテ、ヤクルト、日本ハム、巨人、楽天、阪神、ソフトバンクの7球団

→ヤクルトが外れ1位で九州学院・村上宗隆（21、22年最優秀選手）

【16年】

創価大・田中正義にロッテ、ソフトバンク、巨人、日本ハム、広島の5球団

（外れ1位で佐々木千隼に5球団）

→巨人が外れ外れ1位で中京学院大・吉川尚輝（24年ベストナイン、ゴールデングラブ賞）

【15年】

県岐阜商・高橋純平に中日、日本ハム、ソフトバンクの3球団

→中日が外れ1位で東海大相模・小笠原慎之介（現ナショナルズ）

【14年】

早大・有原航平にDeNA、広島、日本ハム、阪神の4球団

→DeNAが外れ1位で亜大・山崎康晃（18、19年最多セーブ）

【12年】

亜大・東浜巨にDeNA、ソフトバンク、西武の3球団

→西武が外れ1位でNTT西日本・増田達至（15年最優秀中継ぎ）

【10年】

早大・大石達也に横浜、楽天、広島、オリックス、阪神、西武の6球団

→ヤクルトが外れ外れ1位で履正社・山田哲人（15年最優秀選手）

【07年】高校生ドラフト

大阪桐蔭・中田翔にオリックス、阪神、ソフトバンク、日本ハムの4球団

→ソフトバンクが外れ1位で市立船橋・岩崎翔（17年最優秀中継ぎ）

【06年】高校生ドラフト

愛工大名電・堂上直倫に巨人、阪神、中日の3球団

→巨人が外れ1位で光星学院・坂本勇人（19年最優秀選手）

【05年】高校生ドラフト

大阪桐蔭・辻内崇伸に巨人、オリックス

オリックスが外れ1位で履正社・岡田貴弘（T―岡田、10年本塁打王）