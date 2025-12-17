日本プロ野球で2025年オフにFA宣言した選手は、国内FA宣言が4人、海外FA宣言が4人の計8名だった。12月16日現在、その8名のうちまだ去就が決まっていないのが、国内FAのソフトバンク・東浜巨投手、楽天・辰己涼介外野手、海外FAの楽天・則本昴大投手の3名だ。3選手とも実績十分だが、それぞれにマイナスポイントが存在し、いまだ決まっていない。「東浜はソフトバンクのローテーションの一角として長く活躍してきましたが、2022