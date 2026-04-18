楽天-ロッテ戦18日のプロ野球、楽天-ロッテ戦（楽天モバイル）で珍事が発生した。楽天・辰己涼介外野手の一打が左中間フェンスのラバーと金網の間に挟まりエンタイトル二塁打となった。「3番・中堅」でスタメン出場した辰己。5回の第3打席、ロッテ・田中の変化球をはじき返すと、打球は左中間へ。ノーバウンドでフェンスのラバーと金網の間に挟まった。珍しい一打は、エンタイトル二塁打に。試合を配信した「DAZN」の野球専門X