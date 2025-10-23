タレントで実業家の元AKB48・板野友美（34）の穏やかならぬSNSでの投稿が注目を集めている。板野は、自分と家族に対して誹謗中傷を書き込むアカウントに対し、＜この度、貴殿による当方および家族に対する誹謗中傷・侮辱的な投稿を確認いたしました。「離婚しそう」など、事実無根の内容を含む投稿は、当方および家族の名誉を著しく毀損するものです＞と削除を促したうえで、今後これ以上の投稿をすれば法的措置も辞さないという旨を15日のXに投稿した。

悪質な投稿やデマに対し、毅然とした対応をとるのは当然のことながら、《覚悟ないなら家族をネタにご飯食べていくのは無理じゃない？》《「離婚しそう」って、これが気に入らないならもう芸能活動はおろかSNSでの発信もやめたほうが良いですよ》などと、板野への辛辣なリアクションが散見されている。

■「正面の顔出しを控える」としたにもかかわらず…

「そもそものきっかけは、2023年10月、娘の2歳の誕生日でした。板野さんは『正面の顔出しを控える』としていたにもかかわらず、10月12日に板野さんがインスタグラムに長女の横顔をアップ。一度は“控える”としていた子どもの写真を投稿したことで、“承認欲求のために子どもを利用している”と見る向きが強まってしまった印象が否めません」（芸能関係者）

また板野が「離婚しそう」という投稿に対し、“誹謗中傷”“侮辱的”などと指摘したことについても、ネット上では疑問の声が出ている。

「『離婚しそう』というのはあくまで個人の感想であって、例えば『離婚した』『離婚間近』といった臆測を流布するものではありません。もちろん板野さんにとっては不快な内容であることがうかがえますが、あまりに過敏に反応し過ぎなのではないかという見方もあります」（同）

板野といえば、9月4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」で、「220平米」の3LDKの豪華賃貸マンションを紹介し、家賃が110万円以上と明かしたことも話題となった。さらに同じく4日に、自身のYouTubeチャンネルにアップした動画でも、新居のルームツアーを繰り広げ、中でもブランドバッグや、洋服がズラリと並べられた部屋を公開している。

「かねて夫であるプロ野球ヤクルトの高橋奎二投手の足を引っ張っていると、野球ファンからは板野さんに厳しい目が向けられていました。その上、出さないと決めていた娘の写真まで出してしまった。それなのに、『離婚しそう』という誹謗中傷か微妙なラインの投稿に噛みついたことで、《全肯定以外嫌なら、鍵付きで仲間内だけでやってればいいのに》と、板野さんに対し、さらなる厳しい目が向けられる結果となってしまっているようです」（同）

Xでもインスタでも、自分が発信したものが必ずしも好意的に受け止められるとは限らないということだろう。

