元AKB48でタレント、実業家の板野友美（34）が6日、自身のインスタグラムで、ホリプロを退社し、独立することを報告した。「ご報告です」とし「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました」と報告した。「15歳から19年間、本当にお世話になりました。思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」