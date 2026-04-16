元AKB48メンバーで現在は女優や実業家として活躍する板野友美が4月14日、自身のInstagramストーリーズに投稿した“意味深すぎるポエム”が、思わぬ憶測を呼んでいる。投稿から間もなく削除されたことで、かえって“何かあったのでは”という疑念を強める結果となった。「問題となっているポストは、《経営者って、かっこいい響きだけど実際は大変な事も多く悩みも尽きない仕事だと思う》という書き出しからはじまり、《同じ立場